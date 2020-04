Salernitana, Lombardi carica: «Non vedo l'ora di tornare» Il calciatore si era infortunato al Bentegodi, adesso prenota il riscatto

Poco più di due mesi fa era stato costretto a uscire in sedia a rotelle dallo stadio Bentegodi di Verona. Un colpo al cuore per lui ma anche per i tanti tifosi della Salernitana che erano rimasti impressionati dal talento di Cristiano Lombardi. Cinquantanove giorni dopo l'esterno di proprietà della Lazio suona la carica attraverso i social, pubblicando un'esultanza in maglia granata, accompagnata dalla frase “La voglia di tornare su quel prato verde”. Lo stop forzato per l'emergenza Coronavirus, infatti, gli ha permesso di smaltire i postumi del grave infortunio subito in terra veneta. Il calciatore sta svolgendo a casa un programma di lavoro personalizzato che gli ha permesso di mettersi alle spalle la lesione muscolare all'adduttore della coscia destra. Un infortunio arrivato proprio nel momento in cui Lombardi era riuscito a esprimere tutto il suo valore, mostrandosi più forte anche della sfortuna che lo aveva costretto a saltare la prima parte di campionato per un altro infortunio. Con tre reti e quattro assist in 17 partite, l'atleta nativo di Viterbo era stato il protagonista indiscusso della stagione granata, prima che il grave problema muscolare lo costringesse a mordere il freno. Lo stop dei campionati, però, gli ha dato una mano a rimettersi in carreggiata, facendogli saltare soltanto quattro partite. Adesso il peggio è finalmente alle spalle. E Lombardi è pronto a tornare in rampa di lancio, per dare un calcio alla sfortuna e chiudere da protagonista la sua stagione in granata.