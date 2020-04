L'ex Cardinale: «Salernitana penalizzata dalle porte chiuse» In granata conquistò l'Under 21 come Maistro: «Sentire suonare l'inno è qualcosa di unico»

In granata ha disputato quasi 150 partite, conquistando anche la maglia della Nazionale Under 21. Roberto Cardinale conosce bene il calore che l'Arechi sa dare nei momenti decisivi. Per questo, in un'intervista concessa alla nostra redazione, ha sottolineato il gap che potrebbe rappresentare per la Salernitana il disputare il prosieguo di stagione a porte chiuse. Tuttavia l'ex difensore del cavalluccio marino è convinto che, non appena rientrerà la situazione sanitaria, il sistema calcio dovrà ripartire. Cardinale, inoltre, ha rivolto un pensiero a Fabio Maistro, centrocampista che, proprio come accadde a lui nella stagione 2002, in granata è riuscito a conquistare la maglia azzurra dell'Under 21.