Salernitana, Aya: «Gruppo di qualità, darà soddisfazioni» Il difensore granata: «Il cavalluccio marino mi cercò già quando ero al Catania»

Non vede l'ora di tornare in campo per provare a chiudere nel migliore dei modi una stagione che stava vedendo la Salernitana stabilmente in alta classifica. Ramzi Aya è favorevole a riprendere il campionato non appena ci saranno le condizioni per farlo. «Io sono favorevole a riprendere, virus permettendo. Questo è comunque il nostro lavoro, quindi non possiamo stare anche noi troppo fermi. È chiaro che servono le giuste sicurezze. Poi in Italia il calcio è un settore importante per l’economia. Serviranno 2 o 3 settimane alla ripresa per ritrovare la normalità», ha detto il difensore granata nel corso di una diretta allestita sul profilo Instagram della Salernitana. «Ci toglieremo soddisfazioni, le qualità le abbiamo», ha proseguito l'ex Pisa e Catania. «Il gruppo ha personalità ed è ben collaudato. Abbiamo qualità e idee di gioco importanti – ha sottolineato Aya -, dobbiamo avere continuità. Ultimamente abbiamo avuto qualche incidente di percorso. Le basi per fare qualcosa di bello ci sono». Arrivato dal Pisa nella scorsa sessione invernale del calciomercato, il 30enne già in passato era stato vicino a indossare la maglia granata. «Quando ero a Catania, la Salernitana mi cercò e mi documentai. A gennaio volevo spostarmi da Pisa e ho detto al mio procuratore di provare a portarmi qui. Mi piacerebbe rimanere per tanto, sto bene, però nel calcio non si sa mai». Il rapporto con la tifoseria è subito decollato. «L’approccio con Salerno è stato ottimo, la piazza è importante e la città è bella. I tifosi fanno sentire la vicinanza, la Curva mette tanta adrenalina e la società ci mette tutto a disposizione».