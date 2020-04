Calcio e Covid, la Salernitana spinge per la ripresa Intanto Ventura ha stilato il programma di allenamenti per i calciatori

La linea della Salernitana continua ad essere la stessa. I co-patron granata hanno detto a più riprese di voler riprendere la stagione non appena l'emergenza Coronavirus sarà terminata. Un concetto che Marco Mezzaroma ribadirà anche questo pomeriggio in occasione dell'assemblea straordinaria della Lega B. L'imprenditore romano, come ribadito anche nelle scorse settimane ad Ottochannel 696, è convinto che si possa tornare in campo, anche se i tempi restano incerti e tutto dipenderà da come evolverà la pandemia.

La speranza, nel frattempo, è di poter tornare almeno ad allenarsi. In tal senso la Salernitana si sta muovendo su più fronti. Il tecnico Ventura, d'intesa con il preparatore atletico Innocenti, ha stilato il programma di lavoro giornaliero che, specie nella prima settimana, prevede soltanto un lavoro atletico per tonificare i muscoli dopo il lungo stop. Poi, gradualmente, si spera di poter far tornare a rotolare il pallone. Di pari passo la società si sta muovendo per adeguarsi al protocollo stilato dalla commissione medica della Figc. Per riprendere la preparazione, infatti, serviranno percorsi protetti, spazi riservati esclusivamente agli atleti e continue sanificazioni negli ambienti frequentati dal gruppo. Linee guida rigide ma ritenute necessarie per garantire la ripresa delle attività al sistema calcio.