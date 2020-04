Micai, maglietta autografata per l'asta del Centro Storico Continuano le azioni di solidarietà da parte dei calciatori della Salernitana

In attesa di tornare sul rettangolo verde, i calciatori della Salernitana in questa fase di emergenza sanitaria continuano a rendersi protagonisti di azioni di solidarietà. Il portiere granata Alessandro Micai ha donato ai ragazzi del Centro Storico una sua maglietta autografata che sarà messa all'asta. Il ricavato servirà per sostenere l'acquisto di beni di prima necessità che il gruppo ultras granata ha organizzato da oltre un mese. Un gesto che era stato fatto anche da altri compagni di squadra e che il portiere ha accompagnato con un videomessaggio, augurandosi che la sua maglietta possa servire a raccogliere una cifra importante per aiutare chi è in difficoltà.