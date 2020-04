Salernitana, il caso Jallow diventa sempre più spinoso L'agente aveva aperto all'ipotesi di lasciare Salerno

In attesa di far tornare a rotolare il pallone, in casa Salernitana continua a tenere banco il caso Jallow. L'attaccante nelle scorse ore si è collegato attraverso i social con il suo Paese, raccontando diversi aneddoti della sua esperienza in granata. Tra questi anche quello legato al battibecco avuto con i tifosi dopo la rete messa a segno contro il Crotone. Un episodio che ha segnato il rapporto con la tifoseria ma che sembra aver minato anche il rapporto con la Salernitana. Nei giorni scorsi era stato l'agente Sorrentino a parlare apertamente della possibilità d'interrompere il rapporto con i granata a fine stagione. Epilogo non semplice visto che Jallow è legato ancora da due anni di contratto al cavalluccio marino. Il rischio, dunque, è che si possa arrivare a un braccio di ferro.