Compleanno a casa Di Tacchio, multa e isolamento per 5 granata La musica proveniente dall'appartamento ha fatto scattare la segnalazione ai carabinieri

Ci hanno pensato i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Salerno a interrompere il momento di festa organizzato, in piena quarantena, in casa del capitano della Salernitana, Francesco Di Tacchio per festeggiare i suoi 30 anni. L’ex Avellino - come riporta il quotidiano Il Mattino - è stato beccato insieme ai compagni di squadra Walter Lopez, Niccolò Giannetti, Marco Migliorini e Valerio Mantovani, quest’ultimo in compagnia anche della fidanzata. Per tutti è scattata una sanzione di 400 euro e un’ordinanza d’isolamento fiduciario per 14 giorni. I sei sono stati segnalati anche agli uffici dell’Asl come prevede il protocollo sanitario in queste circostanze. I fatti si sono verificati la sera del 19 aprile, alla vigilia del compleanno del calciatore. A insospettire e probabilmente infastidire, i vicini di casa è stata la musica proveniente dall’appartamento del calciatore. Circostanza che ha fatto scattare la segnalazione ai carabinieri. Giunti sul posto i militari hanno sanzionato i sei. Da capire se anche la Salernitana prenderà provvedimenti per l’accaduto.