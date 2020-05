Salernitana, ecco le 5 regole da seguire per tornare in campo L'Unità di crisi della Regione ha indicato le prescrizioni a cui dovranno attenersi i club

La Regione Campania e il Viminale hanno dato il via libera alla ripresa degli allenamenti individuali anche per le squadre di calcio. Ma, come sottolineato dall’Unità di Crisi della Regione Campania, bisognerà seguire cinque disposizioni per poter allenarsi. Anche la Salernitana, dunque, prima di poter tornare ad allenarsi, dovrà attenersi alle disposizioni obbligatorie indicate dalle autorità sanitarie.

In particolare dovranno essere prima effettuati test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al Coronavirus. Le società dovranno disporre di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di più vasta estensione; l’uso degli spogliatoi e di altri spazi comuni sarà limitato secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri. Società e federazioni, inoltre, dove necessario, dovranno disporre che gli atleti accedano agli impianti già in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto. Gli atleti dovranno essere sottoposti a controllo medico con periodicità almeno settimanale. Le società dovranno, infine, adottare adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e approvati dall’Unità di crisi regionale.