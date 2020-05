Ritorna Granatissimi su 696: ospite il co-patron Mezzaroma Stasera alle 21 la trasmissione di Ottochannel dedicata alla Salernitana

Ritorna questa sera alle 21 su Ottochannel 696 "Granatissimi", la trasmissione dedicata alla Salernitana. Ospite di questa puntata il co-patron dei granata e vicepresidente della Lega B, Marco Mezzaroma con il quale verrà affrontato il tema della possibile ripartenza dei campionati. In collegamento Skype con Giovanbattista Lanzilli ci saranno anche gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. Spazio anche alla voce dei tifosi su questo momento di stasi per il mondo del calcio e alle iniziative di solidarietà messe in campo per aiutare chi soffre. Una puntata da non perdere.