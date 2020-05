Salernitana, un gol per l'ospedale: 6mila euro dagli ultras Raccolta fondi per sostenere il Ruggi nella lotta al Coronavirus

Grazie al grande cuore degli ultras della Salernitana sarà possibile acquistare dispositivi di sicurezza e strumenti necessari per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La raccolta fondi lanciata da alcune sigle della Curva Sud Siberiano ha, infatti, permesso di raccogliere quasi 6mila euro che saranno destinati all'ospedale “Ruggi” di Salerno. L'iniziativa era stata promossa e sostenuta da Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotica, Igus e Prigionieri di Una Fede che, in un momento in cui il calcio è passato in secondo piano, hanno deciso di giocare una partita che mette in palio molto più dei tre punti. “Un ringraziamento doveroso – si legge in una nota - a quanti hanno voluto supportarci dimostrandoci la loro amicizia e a quanti, pur non conoscendoci di persona, hanno voluto concederci la loro fiducia. Col vostro aiuto abbiamo voluto dimostrare tangibilmente la nostra vicinanza, come ultras della Salernitana, al nosocomio cittadino punto di riferimento nella lotta al Covid-19”. La somma raccolta, come ha spiegato il responsabile della Gestione Economico Finanziaria del Ruggi, Michelangelo Chiacchio “è stata già trasferita sul conto di Tesoreria dell’Ospedale” e sarà interamente destinata “alla copertura dei costi generati dall’emergenza epidemiologica: acquisto di dispositivi di protezione individuali, di ventilatori polmonari e tutto ciò che è utile per mettere la nostra struttura in condizioni tali da poter fronteggiare l’emergenza, con la speranza che tutto questo possa avere presto una definitiva risoluzione”. Gli ultras, in ogni caso, hanno ribadito che la loro azione di sostegno all'ospedale non è terminata, ricordando a chi vorrà contribuire che potrà farlo attraverso la piattaforma Go found me.