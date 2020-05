Ripartenza dei campionati, la B attende Governo e Figc Oggi riunione del consiglio direttivo: si chiede la tutela del sistema economico

Riunione interlocutoria del consiglio direttivo della Lega B, riunitosi oggi in videoconferenza. All'incontro ha partecipato anche il co-patron della Salernitana, Marco Mezzaroma che è vicepresidente della Lega B. L’incontro si è incentrato sulle questioni legate all’emergenza Coronavirus. In particolare il presidente Mauro Balata ha aggiornato i consiglieri sullo stato dei lavori all’interno dei tavoli aperti in Federazione e sulle relative richieste a tutela del sistema economico e sportivo della Serie B, votate all’unanimità dalla Assemblea e dallo stesso Consiglio direttivo nell’ultima seduta. Nel restare in attesa delle decisioni del Governo e della Figc, alcuni consiglieri hanno evidenziato come le modalità attuali di allenamento disciplinate dal Decreto del presidente del Consiglio siano su base individuale e volontaria.