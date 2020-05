Salernitana, lavoro di forza in casa aspettando la...normalità Domani porte aperte al Mary Rosy per i calciatori che vorranno allenarsi individualmente

La Salernitana in questa settimana ha provato, gradualmente, a tornare alla normalità. Ieri e oggi i calciatori hanno lavorato nelle proprie abitazioni, effettuando il lavoro di forza previsto dal programma stilato dal preparatore atletico Innocenti. Domani, com'era accaduto già mercoledì, la maggior parte degli atleti potrebbe far tappa al Mary Rosy, struttura messa a disposizione dal club per gli allenamenti individuali. In attesa di ricevere il via libera per le sedute collettive - che dovrebbe arrivare entro il 18 maggio - la Salernitana sta provando gradualmente a superare la fase di stop forzato che ha tenuto i calciatori lontano dal rettangolo verde per oltre due mesi. Un periodo che, inevitabilmente, ha provocato conseguenze alla condizione atletica della squadra che, adesso, non vede l'ora di poter tornare finalmente alla normalità.