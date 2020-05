Salernitana, da Roma sguardo attento su Dziczek La Lazio segue il calciatore che potrebbe tornare in biancoceleste nel prossimo campionato

Patrick Dziczek è stato tra i protagonisti della scalata della Salernitana. E non è un caso, probabilmente, che da quando il calciatore polacco ha iniziato a prendere il mano le chiavi del centrocampo granata, la squadra di Gian Piero Ventura ha cambiato passo, attestandosi stabilmente in zona play-off. Con il 22enne in campo, il cavalluccio marino ha collezionato 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. L'ex ct della Nazionale è stato bravo a gestire il ragazzo, dandogli modo e tempo di ambientarsi nel calcio italiano. Non a caso l'esordio, complice anche un infortunio subito a inizio novembre, è arrivato soltanto a dicembre, sul campo del Cittadella. Da allora Dziczek non è uscito più dal terreno di gioco, collezionando 13 partite consecutive da titolare, nelle quali ha avuto un rendimento più che sufficiente. Numeri che non sono passati inosservati a Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, che potrebbe richiamare a Formello il calciatore per il prossimo campionato. Il club biancoceleste nella scorsa estate riuscì ad assicurarsi Dziczek con un vero e proprio blitz di mercato, per poi mandarlo in prestito alla Salernitana. All'ombra dell'Arechi il calciatore ha avuto il tempo di ambientarsi e di conoscere meglio il calcio italiano. Da Roma rimbalza l'ipotesi che a fine stagione il 22enne possa avere una chance con la Lazio. Ma molto, naturalmente, dipenderà anche da quale sarà il futuro dei campionati. Nel frattempo, in caso di ripartenza dei tornei, la Salernitana spera che Dziczek possa continuare a trascinarla sempre più in alto.