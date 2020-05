Salernitana, Strada: "Granata da serie A, adesso si riparta" L'ex centrocampista: "A Salerno ho vissuto tante emozioni, tappa importante della mia carriera"

Il calcio è della gente. Un concetto che Pietro Strada, dirigente sportivo ed ex centrocampista della Salernitana, ha avuto modo di provare sulla propria pelle anche nel corso della sua esperienza in granata. Tre anni importanti che gli hanno aperto le porte del grande calcio. Ora che il calcio è in lockdown, Strada sottolinea l'importanza di far ripartire il sistema, magari prevedendo anche delle modifiche ai format che permettano di garantire una stabilità maggiore. L'ex centrocampista, inoltre, ha ricordato le emozioni vissute in granata, ribadendo che la Salernitana, in caso di ripartenza, potrà giocarsi la promozione attraverso i play-off.