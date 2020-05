Nuova puntata di "Granatissimi": ospite Fabio Vignaroli Alle 21 appuntamento su Ottochannel 696: tante novità legate al mondo granata

Ritorna questa sera alle 21 su Ottochannel 696 "Granatissimi", la trasmissione dedicata alla Salernitana. Ospite di questa puntata Fabio Vignaroli, attaccante della Salernitana a inizio anni 2000. In collegamento Skype con Giovanbattista Lanzilli ci saranno anche gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. Si parlerà, tra l'altro, della ripartenza degli allenamenti collettivi da parte della Salernitana e della questione legata alla convenzione dello stadio Arechi, in scadenza a giugno 2020. Una puntata da non perdere.