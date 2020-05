Salernitana, parte la rivoluzione nel settore giovanile De Santis annuncia l'addio ai granata, in arrivo novità anche per la Primavera

In attesa che il pallone torni a rotolare almeno per la prima squadra, la Salernitana ha iniziato a programmare il futuro, partendo dalla ricostruzione del settore giovanile. Nelle ultime ore, infatti, il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ha comunicato ad alcuni allenatori della “cantera” granata la necessità di guardarsi intorno. Una rivoluzione ch'era stata anticipata attraverso i social da Ernesto De Santis, allenatore dell'Under 17 che in passato era stato anche collaboratore tecnico di Stefano Colantuono. Il tecnico ha comunicato il suo addio ai granata, ringraziando quanti hanno fatto parte di questa esperienza durata quattro anni. Ma non è l'unico tassello che verrà rinnovato. Anche le altre squadre del settore giovanile saranno colpite dal nuovo corso, a cominciare dalla formazione Primavera dove potrebbe prefigurarsi il ritorno di Luca Fusco, bandiera granata e recordman di presenze con il cavalluccio marino sul petto.