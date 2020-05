Salernitana, sprint per la ripartenza: sanificato il Mary Rosy Ora si attende di conoscere il protocollo varato dalla Federcalcio

Tra venerdì e sabato i calciatori della Salernitana dovrebbero essere sottoposti ai controlli sanitari previsti per la ripresa dell'attività. Condizionale d'obbligo, in quanto si attende prima di conoscere il contenuto del protocollo varato dalla Federcalcio e limato dal comitato tecnico scientifico. Di pari passo si lavora all'allestimento del ritiro che dovrebbe essere organizzato in due strutture alberghiere, una a Pontecagnano Faiano e una a Battipaglia. In attesa di tornare in campo, oggi la società ha provveduto a far sanificare tutti gli ambienti del centro sportivo Mary Rosy - struttura che ospiterà gli allenamenti dei granata - e presso gli uffici della sede operativa della Salernitana.