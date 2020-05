Salernitana, colpo di scena: slitta la ripresa collettiva La società: "Assenza di comunicazioni, attività ufficiale non prima del 25 maggio"

«L’U.S. Salernitana 1919, visto il perdurare della situazione di emergenza da Covid-19 e considerata l’assenza di comunicazioni da parte degli Organi competenti sull’eventuale ripresa dei campionati, comunica che l’attività ufficiale riprenderà non prima del 25 maggio, salvo eventuali nuove disposizioni». E' la nota diramata pochi minuti fa dalla Salernitana che, nonostante fosse da giorni impegnata per adeguarsi alle normative previste dal protocollo (tamponi, test sierologici e ritiro), ha comunicato che la ripresa delle attività non avverrà prima del 25 maggio. La decisione sarebbe legata al fatto che il protocollo medico-sanitario approvato dalla Federcalcio risulterebbe di difficile attuazione in serie B e, di conseguenza, potrebbe essere limato su alcuni aspetti. Nel frattempo i calciatori granata continueranno a lavorare individualmente al Mary Rosy come fatto in questi giorni.