Salernitana, i dubbi dei medici: ora la ripartenza è in salita La macchina organizzativa granata ha subito una brusca frenata

La strada per la ripartenza del campionato di serie B sembra essersi fatta nuovamente in salita. L'inatteso slittamento della ripresa degli allenamenti collettivi ha, infatti, rallentato la macchina organizzativa che sembrava, finalmente, viaggiare spedita verso il ritorno alla normalità. La Salernitana, che pure stava lavorando all'allestimento del ritiro in due strutture alberghiere, alla sanificazione del centro sportivo e all'organizzazione dei controlli sanitari per tutto il gruppo, ha preso una posizione ufficiale, facendo intuire il proprio scetticismo rispetto al complesso protocollo che avrebbe dovuto adottare per tornare in campo. Perplessità evidenziate anche dallo staff medico che, come accaduto già per altre società, ha manifestato dubbi sul tema legato alla responsabilità.