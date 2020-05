Salernitana, Lombardi: «Vorrei vedere questa città in festa» L'esterno: «La Curva Sud è da brividi, mancherà tantissimi per i prossimi mesi»

Il futuro della serie B resta un'incognita e la strada per la ripartenza sembra essere tutta in salita. Ma i calciatori della Salernitana sperano ancora che si possa tornare in campo. Cristiano Lombardi, esterno rivelazione di questo campionato, attraverso i social ha lanciato messaggi d'amore alla tifoseria granata, rimarcando il legame che si è venuto a creare con Salerno e la sua gente. «Portare la Salernitana in serie A penso sarebbe un'emozione totalmente impagabile, mi piacerebbe veramente tanto vedere questa città in festa», ha sottolineato il 24enne, rispondendo a chi gli chiedeva se preferisse la promozione in massima serie con i granata o il ritorno alla Lazio. «Non mi sono mai sentito apprezzato come quest'anno, e questo ha influito tanto su ciò che facevo in campo», le parole in merito all'accoglienza ricevuta all'ombra dell'Arechi dove Lombardi è riuscito a esprimere tutto il suo valore.

Un momento magico che si è interrotto sul più bello, proprio quando l'esterno era diventato imprescindibile nello scacchiere tattico granata. Un aspetto che aumenta ancor di più il suo desiderio di tornare in campo. «Tutti lo speriamo, e ancora di più spero che non metteranno a rischio l'inizio della prossima stagione. Sono molto preoccupato ad essere sincero su questo futuro così incerto», ha concluso il calciatore cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ammettendo che la «Curva Sud è da brividi» e che il sostegno dei tifosi «mancherà tantissimo per i prossimi mesi».