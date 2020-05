Torna Granatissimi: parla il medico sociale della Salernitana Appuntamento alle 21 sul canale 696 del digitale terrestre

Ritorna questa sera alle 21 su Ottochannel 696 "Granatissimi", la trasmissione dedicata alla Salernitana. Nel corso della trasmissione sarà mandata in onda un'intervista esclusiva al medico sociale della Salernitana, Andrea D'Alessandro che parlerà del protocollo sanitario e del piano immaginato dalla Salernitana per la possibile ripartenza. In collegamento Skype con Giovanbattista Lanzilli e Carmine Quaglia ci saranno anche il dottor Riccardo Cardasco, già medico sociale dei granata, gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli e dalla redazione di Salerno il nostro Filippo Notari. Si discuterà anche della questione stipendi e delle storie di solidarietà realizzate nel corso di queste settimane. Una puntata da non perdere che potrai seguire sul canale 696 del digitale e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/.