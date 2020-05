Salernitana, il cimelio ultrà sbarca in un museo tedesco E' stato acquistato all'asta da un tifoso dello Schalke 04

La Salernitana continua a lavorare in maniera individuale e attende quando sarà possibile riprendere la stagione. La speranza del club è che il Consiglio Federale in programma oggi possa servire a indicare la strada da seguire. Discorso diverso, invece, per i tifosi granata, già certi di non poter tornare sugli spalti e, in questa fase d'emergenza, impegnati in iniziative di solidarietà. Il gruppo Centro Storico Raccolta Fondi sta continuando a donare generi alimentari, anche grazie ai contributi raccolti attraverso le aste benefiche di cimeli sportivi. Uno di questi è arrivato in Germania grazie a un tifoso dello Schalke 04 che si è aggiudicato un giubbino della Gsf, storico gruppo ultrà della Salernitana, che sarà esposto in un museo tedesco. Il prezioso cimelio è stato acquistato per la cifra di 340 euro. Quasi il doppio, oltre 600 euro, ha fruttato la maglietta dello stesso gruppo donata da Ciccio Rocco, storico leader della Curva Sud che ha donato una t-shirt bianca e granata con il logo del gruppo fondato nel 1977. Ad aggiudicarsela è stato Roberto Freti, imprenditore bergamasco che già in precedenza ha sostenuto in modo concreto la causa dei ragazzi del Centro Storico e che ha voluto lasciare il cimelio alla città di Salerno.