Salernitana, controlli sanitari e test: ecco come ripartire A Granatissimi, in onda su Ottochannel 696, le parole del responsabile area medica D'Alessandro

Il protocollo c'è e, adesso, è anche più agevole. Circostanza che lascia intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, rendendo molto più probabile la ripartenza dei campionati. La Salernitana nelle scorse settimane aveva gettato le basi per riprendere l'attività in maniera collettiva. Un traguardo che adesso appare vicino e che nel giro di dieci giorni dovrebbe essere raggiunto. Il responsabile dell'area medica della Salernitana, Andrea D'Alessandro, nel corso della trasmissione Granatissimi in onda su Ottochannel 696, ha delineato la tabella di marcia che dovranno seguire i granata.