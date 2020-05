Salernitana, prove di normalità: riparte la preparazione Terminati i controlli medici, al via gli allenamenti individuali

Sono ancora sedute individuali ma il solo fatto di poter veder rotolare nuovamente il pallone fa sembrare più vicino il ritorno alla normalità. La Salernitana questa mattina, dopo aver terminato tamponi e test sierologici, è tornata ufficialmente ad allenarsi al Mary Rosy. In attesa di ricevere i risultati dei controlli medici a cui sono stati sottoposti atleti, dirigenti e componenti dello staff, i granata potranno lavorare soltanto in maniera individuale. Ventura, insieme ai suoi collaboratori, ha diretto la seduta in mascherina che sarà sua inseparabile amica in questa fase di emergenza sanitaria. Anche i calciatori sono arrivati al centro sportivo di Pontecagnano Faiano indossando il dispositivo di protezione individuale e già in tenuta d'allenamento. Gli atleti hanno lavorato sui tre campi del Mary Rosy, prestando attenzione a mantenere le distanze, svolgendo lavoro individuale in piccoli gruppi. In alcuni frangenti, ma soltanto per le esercitazioni, è spuntato anche il pallone. Adesso la società attende di conoscere l'esito dei controlli medici – che dovranno essere ripetuti ogni quattro giorni – per dare il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi.