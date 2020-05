Salernitana, tutti negativi i primi 40 tamponi In attesa dei risultati completi si continua a lavorare individualmente

Sono risultati negativi i primi 40 test a cui sono stati sottoposti sabato mattina calciatori, dirigenti e parte dello staff della Salernitana. Una buona notizia che rende ancora più vicino il ritorno alla normalità per il cavalluccio marino. Adesso si attende di conoscere l'esito dei tamponi e dei test sierologici effettuati nella giornata di ieri alla restante parte di calciatori e staff tecnico. Nel frattempo la società del cavalluccio marino da ieri ha ripreso, ufficialmente, la preparazione. I calciatori, che nelle scorse settimane avevano svolto lavoro individuale e facoltativo sui campi del Mary Rosy, si stanno allenando in piccoli gruppi di massimo cinque persone, in modo da rispettare scrupolosamente le distanze di sicurezza previste dalle norme anti-Covid. In questa fase, considerato il lungo periodo di stop, si lavorerà soprattutto sulla fase atletica, per ritrovare la condizione e arrivare nel miglior modo possibile alla ripresa dei campionati. Ventura e il suo staff hanno predisposto una tabella di marcia che andrà via via intensificandosi, tenendo conto anche delle temperature che, con il passare delle settimane, aumenteranno notevolmente. La ripresa della stagione, infatti, avverrà in piena estate e i calciatori dovranno fare i conti anche con il gran caldo. Un ostacolo in più, messo in conto dallo staff della Salernitana che, step by step, proverà a rimettere in condizione il gruppo per giocarsi al massimo il rush finale del campionato.