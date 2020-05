Salernitana: 28 convocati per la ripresa, manca Gondo Anche tre Primavera arruolati dal tecnico Ventura

La Salernitana scalda i motori e si prepara a vivere tre settimane ad alta intensità prima della ripresa della stagione. Da domani la squadra riprenderà gli allenamenti collettivi subito dopo aver effettuato il test Covid-19 (cosiddetto test zero). Ventura ha convocato 28 calciatori, tra cui tre elementi della formazione Primavera.

In questa fase iniziale non ci sarà Cedric Gondo: il calciatore nei giorni scorsi si è recato in Veneto per motivi personali e, pertanto, in ottemperanza al protocollo regionale dovrà osservare il periodo di quarantena.

Questo l’elenco dei convocati del mister Gian Piero Ventura in vista della ripresa collettiva degli allenamenti in programma domani:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Mantovani, Migliorini, Milani;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Jallow, Iannone.