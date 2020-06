Salernitana: colazione e riunione, poi corsa al Mary Rosy Al via il mini ritiro che porterà il cavalluccio marino alla ripresa del campionato

Il conto alla rovescia in vista della ripresa dei campionati, in casa Salernitana è scattato questa mattina. Dopo aver lavorato una settimana in modo individuale, da oggi i granata hanno ripreso la preparazione in maniera collettiva. Un tour de force di tre settimane, caratterizzate da un mini-ritiro disposto dalla società per tenere unito il gruppo. Di Tacchio & co. sono arrivati al Mary Rosy intorno alle 8. Colazione tutti insieme al camping che si trova di fronte al campo d'allenamento, poi alla spicciolata gli atleti hanno raggiunto nuovamente il centro sportivo per iniziare ufficialmente la preparazione. Prima di rimettere piede in campo, Ventura ha tenuto una breve riunione tecnica che si è svolta all'aperto, nel rispetto delle norme che impongono il distanziamento sociale. Probabile che il tecnico abbia voluto fare una ricognizione, spiegando al gruppo quale sarà la tabella di marcia da seguire in questo mini ritiro. Poi tutti in campo per riprendere, finalmente, la preparazione collettiva e guardare con ottimismo alla ripresa della stagione.