Salernitana, con le 5 sostituzioni tutti sulla corda La novità caratterizzerà il rush finale e consentirà alle squadre di rifiatare

Le cinque sostituzioni serviranno soprattutto per consentire alle squadre di tirare il fiato. Ma saranno anche uno strumento in più per tenere tutti sulla corda e dare maggior spazio a chi, in precedenza, ne aveva trovato meno. Ventura avrà la possibilità di far ruotare maggiormente i suoi uomini e di vedere all'opera più calciatori. Non a caso il tecnico della Salernitana ha reso più ampio il gruppo squadra, convocando per questa fase 2 anche tre calciatori della Primavera, i difensori Galeotafiore e Milani e l'attaccante Iannone. L'ex ct della Nazionale italiana, dunque, approfitterà di queste due settimane che separano i granata dalla ripresa dei campionati per fare le sue valutazioni e stabilire possibili nuove gerarchie, anche sulla scorta delle risposte che arriveranno dal gruppo durante il mini-ritiro. La squadra da lunedì sta lavorando a ritmo sostenuto per recuperare il tempo perduto e ritrovare la miglior condizione. Dopo aver effettuato due doppie sedute consecutive, il tecnico della Salernitana sia ieri che oggi ha fissato un solo allenamento e sta pensando di concedere 24 ore di riposo al gruppo nella giornata di domenica. Poi dalla prossima settimana si tornerà a fare di nuovo sul serio per arrivare al meglio alla ripresa dei campionati. Nel rush finale di stagione, infatti, sarà fondamentale avere una condizione ottimale in quanto bisognerà portare a termine i tornei in appena sette settimane, disputando anche tre gare infrasettimanali.