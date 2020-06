Salernitana, due giorni di relax prima della ripresa Nuovo giro di tamponi per squadra, staff e personale del Mary Rosy

Con la seduta di allenamento effettuata ieri pomeriggio sul campo “Ciro Alfieri” del centro sportivo Mary Rosy la Salernitana si è messa alle spalle un'intensa settimana di lavoro, la prima nella quale ha potuto svolgere allenamenti collettivi. Ventura, insieme al suo staff, ha predisposto un graduale richiamo di preparazione per consentire alla squadra di arrivare in forma alla ripresa dei campionati. Il tecnico del cavalluccio marino ha alternato doppie sedute ad allenamenti di tattica, dando molto spazio anche al pallone. Al termine della seduta Ventura ha comunicato ai calciatori una buona notizia: dopo le fatiche di questa settimana, infatti, il gruppo usufruirà di due giorni di riposo. L'allenamento per la ripresa della preparazione è fissato alle 10.30 di martedì. Nel frattempo squadra e società conosceranno anche i risultati dei tamponi effettuati da atleti e staff nelle scorse ore. Un monitoraggio che, come da protocollo, viene ripetuto ogni quattro giorni e che, stavolta, ha interessato anche il personale del centro sportivo, sottoposto a tampone al pari del gruppo squadra.