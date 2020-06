Salernitana, si riparte il 20 giugno all'Arechi con il Pisa Oggi la ripresa della preparazione al Mary Rosy dopo due giorni di riposo

Non c'è ancora l'ufficialità ma la Salernitana dovrebbe riprendere il suo cammino in campionato sabato 20 giugno. La sfida con il Pisa, infatti, dovrebbe essere calendarizzata alle 18 di sabato, insieme ad altre sei partite della serie cadetta. Il format dovrebbe prevedere anche un anticipo al venerdì e due posticipi alla domenica. Il via libera arriverà nelle prossime ore con la pubblicazione del calendario definitivo. Nel frattempo la Salernitana da oggi ha ripreso la preparazione al Mary Rosy, dopo aver usufruito di due giorni di riposo. Alle 10.30 di questa mattina i granata si sono ritrovati sul campo del centro sportivo di Pontecagnano Faiano dove è partito il conto alla rovescia in vista della ripresa della stagione. Poco più di dieci giorni separano il cavalluccio marino dal ritorno in campo per la prima di dieci finali che metteranno in palio il piazzamento nei play-off.