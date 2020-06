Salernitana, prove generali di ripartenza all'Arechi Il club vorrebbe realizzare una partita in famiglia per prepararsi in vista dell'esordio bis

Sarà una sorta di prova generale dell'esordio-bis contro il Pisa in programma alla fine della prossima settimana, molto probabilmente il 20 giugno. La Salernitana sta pensando di effettuare qualche seduta di allenamento anche sul manto erboso dello stadio Arechi. Un modo per riprendere confidenza con le dimensioni del rettangolo verde e prepararsi in vista della partita contro i toscani. La società nei giorni scorsi ha discusso con il Comune della convenzione dell'Arechi, in scadenza al 30 giugno. L'Ente concederà una proroga per questa parte finale di stagione e, nel frattempo, ha intavolato il discorso per giungere ad un nuovo rinnovo. Colloquio cordiale che dovrebbe permettere agli uomini di Ventura di utilizzare l'impianto di via Allende anche per qualche allenamento prima della ripresa dei campionato, in modo da poter effettuare anche una partita in famiglia.