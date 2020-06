Salernitana, in due ai box alla ripresa degli allenamenti Ventura studia le soluzioni da adottare in vista della sfida al Pisa

Dopo il lungo stop provocato dall'emergenza Coronavirus, il rischio principale per i calciatori era di dover fare i conti con qualche noia muscolare. Situazione che in casa Salernitana, purtroppo, si è materializzata in occasione della ripresa degli allenamenti. Oltre a Capezzi, che già nei giorni scorsi aveva accusato un risentimento, anche Mantovani ha dovuto mordere il freno. L'ex capitano della Primavera del Torino, tra l'altro, è reduce da un lunghissimo stop per infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per l'intera stagione. La ripresa, dunque, per lui sarà più dura. Ventura, in ogni caso, ha approfittato della doppia seduta di allenamento per lavorare sia sulla parte atletica che sulla tattica. La ripresa del campionato è, ormai, dietro l'angolo e il tecnico sta iniziando a immaginare anche l'undici che dovrà scendere in campo sabato 20 contro il Pisa. L'ex ct della Nazionale italiana, da un punto di vista tattico, non dovrebbe discostarsi molto dalle scelte fatte nella prima parte e mezza di stagione: avanti, dunque, con il 3-5-2 per provare a consolidare la posizione nella griglia play-off.