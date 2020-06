Salernitana, si riparte: ecco il calendario completo I granata scenderanno in campo quasi sempre in notturna: tutte le date e gli orari

I tifosi della Salernitana sperano che potranno essere ricordate come notti magiche. La Lega B ha ufficializzato il nuovo calendario della serie cadetta. I granata giocheranno quasi sempre in notturna, a partire dalle 21. Farà eccezione la gara d'esordio, in programma sabato 20 giugno alle 18. Per il resto si giocherà sempre di venerdì, mentre in due circostanze - i turni infrasettimanali – il cavalluccio marino scenderà in campo di lunedì.

Di seguito il nuovo calendario dalla decima alla diciassettesima giornata. Non sono stati ancora comunicati gli orari e le date delle ultime due partite di campionato che si disputeranno in contemporanea.

Sabato 20 giugno ore 18 - Salernitana-Pisa

Venerdì 26 giugno ore 21 - Virtus Entella-Salernitana

Lunedì 29 giugno ore 18.45 - Salernitana-Cremonese

Venerdì 3 luglio ore 21 - Salernitana-Juve Stabia

Venerdì 10 luglio ore 21 - Ascoli-Salernitana

Lunedì 13 luglio ore 21 - Salernitana-Cittadella

Venerdì 17 luglio ore 21 - Crotone-Salernitana

Venerdì 24 luglio ore 21 - Salernitana-Empoli

27 luglio - Pordenone-Salernitana

31 luglio - Salernitana-Spezia



Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 4 agosto 2020 (6ª – 7ª)

Mercoledì 5 agosto 2020 (5ª – 8ª)

Semifinali (andata)

Sabato 8 agosto 2020 (6ª/7ª – 3ª)

Domenica 9 agosto 2020 (5ª/8ª – 4ª)

Semifinali (ritorno)

Martedì 11 agosto 2020 (3ª - 6ª/7ª)

Mercoledì 12 agosto 2020 (4ª - 5ª/8ª)

Finali

Domenica 16 agosto 2020 (andata)

Giovedì 20 agosto 2020 (ritorno)