Salernitana, Giannetti prenota la chance del riscatto L'attaccante vuole tornare ad essere protagonista con il cavalluccio marino

Dalla fine del girone d'andata è iniziata la sua parabola discendente fatta d'infortuni e sfortuna. Niccolò Giannetti spera che la ripartenza contro il Pisa possa rappresentare l'occasione per mettersi tutto alle spalle e ricominciare con il piede giusto la sua avventura con la maglia della Salernitana. D'altronde gli esordi gli hanno sempre portato bene in granata: con il Catanzaro in Coppa Italia siglò una doppietta; alla prima partita di campionato contro il Pescara segnò un gol da cineteca che fece stropicciare gli occhi all'Arechi. Ma l'illusione è durata poco. Giannetti, infatti, è riuscito a timbrare il cartellino solamente in un'altra circostanza, sul campo del Cittadella e spesso è stato costretto a mordere il freno per problemi fisici. Basti pensare che nelle prime giornate del girone di ritorno l'ex attaccante del Livorno ha collezionato soltanto 58' in tre partite, subentrando sempre a gara in corso.

L'ultima apparizione risale allo scorso 10 febbraio quando subentrò nel corso della sfida al Trapani, vinta 1-0 dagli uomini di Ventura. Sabato, però, Giannetti spera di avere nuovamente una chance dal 1': in avanti, infatti, mancheranno gli squalificati Jallow e Gondo. Il tecnico, dunque, potrebbe schierarlo nel tandem offensivo con Djuric, coppia che Ventura ha utilizzato in poche altre circostanze. In alternativa l'ex ct potrebbe cambiare modulo, schierando un inedito tridente con Lombardi e Kiyine ai fianchi di Djuric. In tal caso Giannetti potrebbe avere una chance a gara in corso per provare a scacciare la sfortuna e riconquistare un ruolo da protagonista all'ombra dell'Arechi.