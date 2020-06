Salernitana, è già futuro: ufficializzate due operazioni Ingaggiati il centrocampista Iannoni e l'attaccante Del Regno

Doppia operazione in prospettiva per la Salernitana che, in attesa di riprendere la stagione, ha ufficializzato due rinforzi. La società granata ha raggiunto l’accordo con il Trastevere per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’01 Edoardo Iannoni (nella foto). «Sono felicissimo - le prime parole in granata di Iannoni - e onorato di poter indossare la maglia granata. Ringrazio l’U.S. Salernitana 1919 per avermi scelto e la società Trastevere che mi ha dato l’opportunità di mettermi in mostra su palcoscenici importanti. Sono un centrocampista che può fare sia la mezzala che il centrale di centrocampo e non vedo l’ora di tornare in campo». Arriva dal Lazio anche Agostino Del Regno, attaccante classe 2001 che rientra in granata dopo l'esperienza vissuta con la maglia del Rieti.