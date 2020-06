"Macte Animo", la Salernitana celebra compleanno e ripartenza Contro il Pisa i granata indosseranno una maglia celebrativa

Venerdì taglierà il traguardo dei 101 anni di storia, sabato riprenderà la stagione dopo tre mesi di stop. Una doppia ricorrenza che la Salernitana celebrerà con una maglia speciale. In occasione della partita contro il Pisa, per celebrare il compleanno del club e il ritorno in campo a seguito dell’emergenza Covid-19, la squadra indosserà una maglia celebrativa riportante la scritta “Macte Animo”, il motto della Società come recita l’articolo 3 dello Statuto fondativo che tradotto letteralmente significa “Coraggio!”.