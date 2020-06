Salernitana, Ventura riparte dalla certezza Djuric Il bosniaco guiderà il reparto offensivo nella sfida contro il Pisa

Prima del lockdown per l'emergenza Coronavirus era stato costretto a saltare le ultime tre partite per infortunio. Un'assenza pesante che si era fatta sentire nel reparto offensivo della Salernitana. A oltre tre mesi di distanza, il problema al piede è soltanto un lontano ricordo per Milan Djuric che non vede l'ora di riprendere la stagione per provare a proseguire il suo magic moment. Con nove reti in 23 partite, il gigante bosniaco ha trascinato la Salernitana in alta classifica, scacciando anche le critiche che avevano accompagnato la sua prima stagione a Salerno. Sabato, a prescindere dal modulo, sarà Djuric a guidare il reparto offensivo del cavalluccio marino. Ventura sta valutando se proseguire con il 3-5-2 o schierare un inedito 3-4-3. Ma in ogni caso l'ex Cesena sarà uno dei titolari inamovibili della formazione granata.