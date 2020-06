Salernitana, prove generali all'Arechi: c'è anche Mezzaroma Tamponi e test sierologici prima della seduta, a sorpresa di rivede Rosina

Prima il consueto giro di tamponi, poi tutti in campo per le prove generali della sfida contro il Pisa. La Salernitana questo pomeriggio si è ritrovata allo stadio Arechi dove sabato alle 18 riprenderà il suo cammino in campionato. I calciatori sono arrivati alla spicciolata nell'impianto di via Allende, a bordo delle proprie auto. La prima fase del pomeriggio è stata destinata ai controlli medici: tamponi e test sierologici per tutto il gruppo squadra.

Intorno alle 17, come annunciato ieri ai nostri microfoni, anche il co-patron Marco Mezzaroma è arrivato all'Arechi per salutare la squadra e suonare la carica in vista della ripresa. L'imprenditore romano resterà in città fino a sabato per far sentire la presenza della proprietà ai calciatori. I granata hanno effettuato una partita in famiglia, provando la formazione anti-Pisa. Il tutto sotto lo sguardo attento del co-patron Mezzaroma.

A sorpresa in via Allende si è visto anche Alessandro Rosina: nelle scorse ore l'ex Zenit - che era a Torino, come concordato con il club - ha ricevuto una convocazione via mail da parte della società per sottoporsi ai tamponi ed allenarsi a Salerno. L'attaccante calabrese si è intrattenuto una decina di minuti all'interno dell'Arechi per poi lasciare la struttura. Probabile che il suo arrivo in città sia legato anche alla questione relativa alla decurtazione degli stipendi, già accettata dai compagni di squadra che rinunceranno a 40 giorni di retribuzione.