Salerno in festa per i 101 anni di storia della Salernitana Castello Arechi e Comune illuminati di granata, create anche una mappa e un museo digitale

Non si potranno ripetere le immagini di gioia collettiva che hanno caratterizzato i festeggiamenti per il centenario della Salernitana. Ma la ricorrenza dei centouno anni del club granata non passerà comunque in sordina. Gli ultras celebreranno il compleanno del cavalluccio marino in un modo singolare: stasera e domani, infatti, lo storico castello Arechi sarà illuminato di granata. Lo stesso farà l'Amministrazione comunale che ha scelto di colorare con i colori sociali del club il Palazzo di Città. L'associazione 19 giugno 1919, invece, ha realizzato una mappa che ripercorre i luoghi simbolo della storia Salernitana che potrà essere scaricata attraverso i social.

Ma non è l'unica iniziativa dedicata alla storia granata. Nelle ore di festeggiamenti per il centounesimo compleanno della squadra granata, nasce “Macte Animo 1919”, il museo digitale della storia dell’Unione Sportiva Salernitana. A idearlo e realizzarlo i giornalisti Umberto Adinolfi e Francesco Caolo, con la consulenza e la collaborazione di Giuseppe e Francesco Fasano. E parte da oggi il conto alla rovescia in vista dell’apertura al pubblico del museo, prevista per il prossimo mese di luglio sul sito www.macteanimo1919.it.