Salernitana, rescissione per Filetti: collaborerà con il Psg Il preparatore atletico: "Il percorso di crescita professionale mi offre una grande opportunità"

Le strade della Salernitana e di Cristoforo Filetti si separano. Il preparatore atletico ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla formazione granata e si appresta ad iniziare un'esperienza con il Paris Saint Germain. Il professionista ha voluto salutare la città con una lettera pubblicata sul sito ufficiale della Salernitana: «Con grande senso di riconoscenza e un velo di amarezza ma con la serenità di aver dato tutto lascio Salerno. Scrivo per ringraziare tutti, la Società, gli allenatori che mi hanno dato la possibilità di far parte dei loro staff, i collaboratori tecnici e i colleghi preparatori, tutti i calciatori, i medici, i magazzinieri e tutti i tifosi che hanno reso stimolante e spesso divertente questa avventura a Salerno, città che rimarrà per sempre nel mio cuore e in quello della mia famiglia. Il percorso di crescita professionale mi offre una grande opportunità, irrinunciabile, per rincorrere un sogno ma Salerno per me, mia moglie ed il mio bimbo sarà ancora una terra da vivere. Grazie Salerno! Prestissimo ci rivedremo!», il messaggio di Cristoforo Filetti.