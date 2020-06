Salernitana, ripartenza con i cerotti: tre a rischio forfait Infermeria piena a 48 ore dalla sfida contro il Pisa

Uno dei rischi principali della ripartenza dopo il lungo stop era di dover fare i conti con problemi muscolari. Una mannaia che si è subito abbattuta sulla Salernitana dove, a poche ora dalla sfida contro il Pisa, si registra un'infermeria affollata. Oltre a Mantovani, che già da tempo era ai box per un affaticamento, altri tre calciatori hanno dovuto mordere il freno: Micai, Karo e Cicerelli. Il portiere ha subito un'altra botta in allenamento ma lo staff medico sta facendo il possibile per recuperarlo. Più difficile, invece, le situazioni del difensore e dell'esterno che, quasi certamente, dovranno saltare la partita contro i toscani. La probabile assenza di Cicerelli costringerà Ventura a rivedere qualcosa: l'ex Foggia, infatti, era in rampa di lancio per una maglia da titolare. Al suo posto dovrebbe giocare Lombardi che scalerà sull'out di centrocampo con Cerci che potrebbe partire dal 1' nel tridente con Kiyine e Djuric. In ogni caso, dunque, l'ex ct della Nazionale italiana dovrebbe affidarsi al 3-4-3. In mediana, invece, Dziczek e Di Tacchio si contendono una maglia da titolare: nelle ultime ore, infatti, le quotazioni del capitano granata sono aumentate.