Salernitana-Pisa, si riparte nel deserto dell'Arechi Ritorna il campionato: i granata sfidano i toscani in emergenza. Le probabili formazioni

All'Arechi si torna a fare sul serio. Dopo oltre tre mesi di astinenza, oggi alle 18 la Salernitana riprende il campionato, ripartendo dalla sfida casalinga contro il Pisa. I granata ci arrivano in emergenza, complice le assenze degli squalificati Gondo e Jallow e degli infortunati Micai, Mantovani, Heurtaux e Cicerelli. Le poche alternative in avanti dovrebbero indurre Ventura a ripartire dal tradizionale 3-5-2. Davanti Giannetti sembra favorito rispetto a Cerci per far coppia con Djuric. In mediana, invece, Lombardi e Lopez saranno gli esterni con Akpa Akpro, Dziczek e Lopez a completare il reparto. Novità tra i pali dove esordirà Vannucchi. In difesa sarà Migliorini a guidare il terzetto composto anche da Aya e Jaroszynski. Ma le scelte di Ventura dipenderanno anche dall'assetto che utilizzerà il Pisa. I toscani dovrebbero schierarsi con il 3-4-1-2. L'ex Soddimo agirà alle spalle di Masucci e Marconi. Davanti a Gori terzetto formato da Caracciolo, Benedetti e Pisano, mentre in mediana giocheranno Belli, De Vitis, Gucher e Lisi.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine, Lopez; Giannetti, Djuric. A disposizione: Russo, Billong, Curcio, Capezzi, Di Tacchio, Karo, Galeotafiore, Maistro, Cerci. Allenatore: Ventura

PISA (3-4-1-2): Gori; Caracciolo, Benedetti, Pisano; Belli, De Vitis, Gucher, Lisi; Soddimo; Marconi, Masucci. A disposizione: Dekic, Perilli, Birindelli, Pinato, Pompetti, Siega, Minesso, Meroni, Vido, Varnier, Ingrosso, Fabbro. Allenatore: D'Angelo

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (assistenti: Scatragli e Saccenti – IV uomo: Dionisi)