Salernitana, emergenza a destra: out Lombardi e Cicerelli Possibile cambio di modulo contro la Virtus Entella

Ventiquattr'ore per smaltire le fatiche del match contro il Pisa. Poi, da questo pomeriggio, in casa Salernitana si comincerà a pensare alla sfida di venerdì sera contro la Virtus Entella. Subito un banco di prova importante per i granata che dovranno provare a riscattare un secondo tempo giocato senza la dovuta rabbia agonistica, come ammesso nel post-gara da Gian Piero Ventura. Il tecnico ligure, purtroppo, anche al Comunale dovrà fare i conti con l'emergenza. Alla lunga lista degli infortunati, infatti, si aggiungerà l'assenza dello squalificato Lombardi che sabato era tornato in campo dopo il lungo stop per infortunio. L'esterno di proprietà della Lazio, tra l'altro, era uscito dal campo claudicante. Problema che, secondo Ventura, non dovrebbe essere particolarmente grave. Più seria, invece, la situazione di Cicerelli che, sicuramente, salterà la prossima sfida. Assenza pesante e che, abbinata a quella di Lombardi, costringerà Ventura ad adattare Kiyine sull'out di destra per sopperire alla doppia indisponibilità.