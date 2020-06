Trascinò i granata in B: Salerno piange il mito Pierino Prati Si è spento all'età di 73 anni, con la Salernitana la prima esperienza nel calcio dei grandi

È un giorno tristissimo per la Salerno sportiva che piange la scomparsa di Pierino Prati. La "peste", come veniva soprannominato, si è spento all'età di 73 anni. «Riposa in pace, Pierino», il messaggio di cordoglio postato sui social da Bruno Conti, suo ex compagno di squadra nella Roma. La notizia della scomparsa di Prati ha fatto rapidamente il giro anche a Salerno dove Pierino iniziò la sua avventura nel mondo del calcio a soli 19 anni, contribuendo alla conquista della promozione in B dei granata. Con 10 reti in 19 partite Prati fu uno dei trascinatori di quella squadra guidata in panchina da Tom Rosati. Dal Vestuti, dunque, è iniziata l'ascesa di uno dei pezzi di storia del calcio italiano: poco dopo l'attaccante sarebbe stato protagonista con la maglia del Milan e con quella della Nazionale, vincendo l'oro agli Europei del 1968 in Italia e l'argento ai Mondiali di Messico 1970.

«L’U.S. Salernitana 1919 si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Prati e gli amanti del calcio italiano per la scomparsa dell’indimenticato Pierino Prati, bomber granata nella stagione 1965/66», il messsaggio di cordoglio del club granata.

«Apprendiamo con grande dolore la tristissima notizia della morte di Pierino Prati che ha vestito, tra le altre, anche la maglia della Salernitana. Un attaccante straordinario, un uomo generoso che negli anni in granata conquistò il cuore dei tifosi e dell'intera città. Proprio da Salerno - il cordoglio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Pierino Prati spiccò il volo per successi che l'hanno reso uno degli attaccanti più forti della storia del calcio salernitano prima e poi nazionale. Conservò un rapporto speciale di simpatia con città e tifosi ricordandone l'affetto. Salerno ed il popolo granata esprimono cordoglio a familiari ed amici pronti ad onorarne la memoria».

Ma ad essere in lutto è tutto il calcio italiano: «Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero», il saluto del Milan con il quale Prati ha vinto 2 coppa Italia, 2 Coppa delle Coppe, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale.