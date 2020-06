Salernitana, infermeria affollata: ai box Lombardi e Giannetti Lavoro specifico anche per Mantovani e Cicerelli. Ventura ritrova Micai

La ripresa degli allenamenti in casa Salernitana è stata anche l'occasione per analizzare la prova disputata sabato contro il Pisa. Ventura, già nel post-gara, aveva bacchettato i suoi uomini, rimarcando come nei secondi 45' fosse venuta quella rabbia agonistica che nel primo tempo aveva permesso ai granata di andare al riposo avanti di un gol. Un'involuzione che non è piaciuta all'allenatore, intenzionato a giocarsi il tutto per tutto in questo rush finale di stagione per riuscire a conquistare almeno un posto nella griglia play-off. Il tecnico, dunque, già venerdì sera a Chiavari si attende una risposta caratteriale importante da parte della Salernitana. Il cavalluccio marino, però, dovrà fare ancora una volta i conti con una situazione di emergenza. Mantovani e Cicerelli sono infortunati e hanno svolto lavoro atletico specifico; Lombardi, che dovrà mordere il freno per squalifica, oggi si è sottoposto a fisioterapia a causa di un trauma contusivo-distorsivo rimediato nella gara di sabato. La speranza è che non si tratti di nulla di grave. Non è al meglio nemmeno Giannetti che ha terminato anzitempo l’allenamento a scopo precauzionale.

La speranza di Ventura è di avere a disposizione almeno Micai che aveva saltato la sfida casalinga contro il Pisa per via di un problema al torace. Il portiere oggi si è allenato regolarmente con il gruppo e, quindi, venerdì sera tornerà a difendere nuovamente i pali della Salernitana.