I ricordi granata di Franco Rosati:"Prati era già un fenomeno" Vinsero il campionato nel '65-66:"Era un calciatore completo, mio fratello lo curò come un figlio"

Se n'è andato mentre il suo Milan giocava a Lecce. Una squadra che era già stata nel destino di Pierino Prati, stella del calcio italiano deceduta ieri all'età di 73 anni. La “peste”, come veniva affettuosamente soprannominato, segnò i primi gol in carriera proprio alla squadra salentina. Storia che risale a 55 anni fa. Prati nel 65-66 arrivò a Salerno in prestito dai rossoneri e, con dieci reti in 19 partite, contribuì a riportare la Salernitana in serie B, nonostante il grave infortunio subito. L'undici allenato da Tom Rosati esordì a Lecce e Prati si presentò ai suoi nuovi tifosi con una doppietta. Di quella squadra faceva parte anche Franco Rosati, difensore e fratello del tecnico, che ad ha ricordato Pierino Prati.