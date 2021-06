Salernitana, il trust non convince: si valuta una strada alternativa Lotito e Mezzaroma provano ad accelerare per cedere il club

Il tempo stringe e trovare una soluzione diventa sempre più urgente. È anche per questo, probabilmente, che in casa Salernitana è calato il silenzio. Claudio Lotito e Marco Mezzaroma continuano a lavorare sottotraccia per definire il futuro societario del club granata in tempo per il 25 giugno. L'impressione è che nelle ultime ore la vicenda abbia subito un'altra virata: la soluzione del trust non sembra convincere la Figc e i segnali che arrivano da più parti sembrano confermarlo. «Non accetteremo soluzioni opache», la posizione del presidente Gabriele Gravina che potrebbe far tornare attuale l'ipotesi cessione, magari ad un prezzo più basso rispetto a quello fissato inizialmente dai due proprietari. In queste settimane Lotito e Mezzaroma hanno avuto diversi incontri, uno dei quali con imprenditori operanti nella Capitale. Contatti che in queste ore si sarebbero intensificati e che entro una settimana potrebbero portare alla fumata bianca.