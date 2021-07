Salernitana, i trustee hanno fretta: tre tappe per cedere la società granata Quella di Radrizzani è una delle manifestazioni d'interesse ma l'imprenditore chiede tempi brevi

I trustee hanno indicato la strada da seguire per acquistare la Salernitana. Ora spetterà ai potenziali acquirenti farsi avanti per concretizzare l'interesse mostrato nelle scorse ore. Il percorso per la cessione, infatti, prevede tre tappe: dopo aver ricevuto la manifestazione d'interesse, i trustee invieranno una lettera a chi si è fatto avanti, indicando le informazioni, i parametri federali ed i requisiti necessari per completare l'operazione; dopodiché Melior Trust e Widar Trust attenderanno l'invio delle offerte vincolanti che saranno analizzate. Da quanto si apprende l'intenzione dei due trustee è di cedere quanto prima e la perizia non è considerata vincolante ma soltanto indicativa per avere un prezzo di partenza. Ad oggi Widar Trust e Melior Trust hanno già ricevuto delle manifestazioni d'interesse ritenute concrete e a partire dalla prossima settimana faranno partire la procedura prevista.

Tra le manifestazioni d'interesse ricevute (per la presentazione delle quali non c'è un termine) c'è quella di Andrea Radrizzani: il proprietario del Leeds United dopo aver trattato l'acquisto della Salernitana con Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, ha fatto un ulteriore tentativo con i trustee. Tuttavia l'imprenditore milanese, che ha giudicato positivamente anche i tanti messaggi ricevuti dalla piazza, vorrebbe chiudere l'operazione quanto prima per poter incidere sul mercato. Entro l'inizio della prossima settimana l'entuorage dell'imprenditore milanese attende un riscontro definitivo per capire quali siano i tempi burocratici previsti dai trustee per la valutazione delle offerte. Se dovessero essere compatibili con quelli auspicati da Radrizzani, il proprietario del Leeds United presenterà l'offerta vincolante; viceversa potrebbe fare dietrofront, spiegando alla città di Salerno i motivi della sua decisione.