LIVE | Juventus-Salernitana, la diretta web del match

Juventus-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Danilo, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Dybala, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Miretti, Bernardeschi, Morata, Soule, Kean. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ruggeri; Zortea, L. Coulibaly, Radovanovic, Perotti; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Belec, M. Coulibaly, Ribéry, Bohinen, Ederson, Ranieri, Kastanos, Obi, Dragusin, Gagliolo, Verdi, Mikael. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta - assistenti: De Meo e Mokhtar - IV uomo: Marchetti. Var: Abisso/ Avar: Alassio

IL PRE-GARA. Sorprese a centrocampo in casa Salernitana: accanto a Lassana Coulibaly gioca Radovanovic e non Ederson (che non era al top della condizione). A destra chance dal 1' per Zortea mentre sulla corsia mancina esordio dal 1' per Perotti. In avanti Djuric affiancherà Bonazzoli. Davanti a Sepe conferma per la coppia Fazio-Gyomber con Mazzocchi a destra e Ruggeri a sinistra.