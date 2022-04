Udinese-Salernitana 0-1, è gioia infinita: la reazione social Testa alla Fiorentina, sfida contro i viola domenica (ore 12.30) all'Arechi

Dal tecnico ai collaboratori dello staff dopo il messaggio del presidente, Danilo Iervolino: la Salernitana rinnova anche sui social la gioia per la vittoria ottenuta a Udine, la seconda consecutiva dopo quella di Marassi con la Sampdoria. Simone Verdi ha regalato l'1-0 nei secondi finali: Udinese battuta e granata ora a pari punti con il Genoa e il Venezia a -6 dal Cagliari quartultimo.

"È la forza del gruppo": così Davide Nicola ha sottolineato il valore di squadra con un frame della vittoria di sabato scorso con la Samp. "Che prova, che gruppo. Fino all'ultimo avanti così", con l'hashtag forza granata: Simone Barone indica la strada al Cavalluccio Marino verso il match con la Fiorentina e gli ultimi appuntamenti di campionato.

Resta in silenzio social, per ora, Walter Sabatini. Il direttore sportivo della Salernitana ha esternato il suo pensiero in particolar modo nei momenti difficili. Ora sembra quasi lasciare spazio alle emozioni dei protagonisti tra campo e panchina: un'unica "storia" Instagram per il dirigente granata con gli scatti di una giornata, quella vissuta a Udine, che può risultare spartiacque nel cammino stagionale.